„Demokracja to kompletna iluzja! System robi z obywateli niewolników” [VIDEO]

Jesteś niewolnikiem, tylko nie zdajesz sobie z tego sprawy. Działa mechanizm wyparcia – mówi znany w internecie youtuber Krzysztof Ator Woźniak, komentując zbliżające się wybory parlamentarne.

Twórca internetowy w bardzo prosty sposób stara się wytłumaczyć sposób w jaki obecnie działa władza w Polsce. Bez skrupułów opowiada o tym, iż obywatele tak realnie nie mają żadnego wpływu na władzę poza samym faktem wyboru polityków.

Nam się wmawia, że to my tworzymy, że to my mamy władze. Tylko, że tą władzę nam się daje i natychmiast się ją zabiera, wmawiając nam, że jesteśmy za głupi jako społeczeństwo. Prerogatywy suwerena nam się daje i natychmiast każe nam się wybrać pośrednika do ich stosowania – stwierdza Ator.

Suweren dzisiejszy, czyli naród, jest ubezwłasnowolniony. Nie może podejmować nawet najprostszych decyzji, może wybrać jedynie kogoś, kogo możemy nazwać kuratorem – dodał.

System tak działa, że im bardziej masz wbite do głowy pewne rzeczy, tym bardziej jeśli ktoś Ci mówi, że jest inaczej, to masz ochotę go zwyzywać, powiedzieć, że jest głupi – stwierdza youtuber.

Źródło: youtube.com/wideoprezentacje / NCzas.com