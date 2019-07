Emerytowany ukraiński generał ostrzega: „Rosja szykuje inwazję na Ukrainę”

Wasyl Boghdan, emerytowany generał ukraińskiego wywiadu, ostrzegł, przed możliwą operacją militarną ze strony Rosji. Apeluje o przeprowadzenie poboru do ukraińskiej armii.

Generał porucznik Wasyl Boghdan twierdzi, że Rosja zgromadziła na granicy z Ukrainą ponad 200 tys. żołnierzy oraz liczny sprzęt wojskowy w postaci artylerii lufowej i rakietowej, lotnictwa czy broni do walki elektronicznej i daje to wszelkie podstawy do tego by sądzić, iż szykuje się do przeprowadzenia kampanii przeciw Ukrainie.

Emerytowany generał ukraińskiego wywiadu powiedział, że w obliczu zagrożenia inwazją ze strony Rosji Ukraina powinna przeprowadzić masowy pobór do wojska i być przygotowana na ogłoszenie stanu wojennego.

Boghdan przypomniał, że wprowadzenie stano wojennego w 2018 roku przebiegało z licznymi problemami zarówno w armii, administracji państwowej, a także na szczeblu władz lokalnych.

Emerytowany generał sądzi, że na Ukrainie konieczne jest przywrócenie powszechnego obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej.

– Sytuacja jaką mamy teraz na granicach, sposób, w jaki działa piąta kolumna na Ukrainie – wszystko to zmusza do mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego i całego kraju, aby zapewnić zdecydowaną reakcję i nie pozwolić rosyjskiemu wrogowi na zajęcie całego kraju – podkreślił.

Przywołał także jako książkowy przykład Izraela, gdzie obowiązkową służbę wojskową odbywają zarówno mężczyźni jak i kobiety, a społeczeństwo nie zgłasza z tego powodu sprzeciwu.

Wcześniej Rusłan Chomczak, Szef Sztabu Generalnego Ukrainy, zapowiedział, że Ukraina utrzyma dotychczasowy sposób poboru do armii w najbliższych latach.

Źródło: Unian