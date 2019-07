Francuskie harcerstwo, niestety też coraz bardziej ulega „tęczowej” propagandzie i jeszcze pouczają biskupa

W dniach 22 do 26 lipca odbywał się wielki zlot francuskich skautów w lesie Jambville w departamencie Yvelines. Na tradycyjne Jamboree zjechało się 20 000 skautów w wieku od 11 do 14 lat i ich instruktorzy. Swoje błogosławieństwo związanym teoretycznie z Kościołem katolickim harcerzom przesłał papież Franciszek.

Była i polowa Msza św., której przewodniczył ks. bp de Moulins-Beaufort, przewodniczący konferencji episkopatu Francji. Tematem zlotu było hasło: „Połącz się, żeby być połączonym”. Hasło sugerowało „łączenie się ze światem” i „angażowanie”.

Niestety, ta gałąź francuskiego skautingu założona w 1920 roku przez ks. Jacquesa Sevina; niebezpiecznie ewoluuje i już dawno nie ma wiele wspólnego z katolicyzmem. „Łączenie się” zinterpretowano też jako tak szerokie otwarcie na świat, że zadekretowano zjazd jako imprezę „gay friendly”. Był tam nawet „gejowski kącik”.

Na spotkaniu pojawił się minister Edukacji Narodowej i Młodzieży Jean-Michel Blanquer, któremu delegacja harcerzy wręczyła list do Prezydenta z podobno „ważnymi dla niej tematami”. Wśród nich same polit-poprawne problemy jak: „edukacja dla wszystkich, przypadki LGBT, środowisko, równość szans i molestowanie w szkole”.

L'occasion d'échanger et de lui remettre une lettre 📄pour le Président de la République @EmmanuelMacron pic.twitter.com/lMhtt16mUN — Scouts et Guides de France (@sgdf) July 23, 2019

Nic dziwnego, że imprezę wsparła Marlene Schiappa, Sekretarz Stanu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, która natychmiast przesłała gratulacje, a „Chrześcijańskie Stowarzyszenie LGBT David i Jonathan” (we Francji jest coś takiego) z zadowoleniem przyjęło inicjatywy harcerzy.

Oficjalny skauting przeszedł długą drogę od wychowania do wartości, do propagowania antywartości, modernizmu i zarażania młodzieży ideologią LGTB. Kościół zachowuje niestety w sprawie tej ewolucji milczenie i pośrednio dalej patronuje oficjalnemu skautingowi, czym go uwiarygadnia.

Triste que l’idéologie #LGBT soit présente dans ce beau rassemblement des @sgdf. https://t.co/hu0fW12Pb9 — Mgr Xavier MALLE (@MgrXavierMALLE) July 23, 2019

Tylko jeden biskup Xavier Malle ośmielił się napisać na Twitterze, że to „smutne, że ideologia #LGBT jest obecna w tym pięknym zgromadzeniu…”. Doczekał się jednak odpowiedzi, ze strony instruktorów, którzy stwierdzili, ze francuscy skauci witają wszystkich i walczą z dyskryminacją, a młodzi ludzie są zaniepokojeni takimi zjawiskami i wykazują wielką dojrzałość.

Lobby Lgtb nie tylko odebrało Kościołowi wpływ na młodzież i jeszcze poucza biskupów…