Ktoś jeszcze wierzy w jego antysystemowość? Jakubiak ostro broni Kuchcińskiego i mówi o PO i SLD [VIDEO]

– Loty p. Marszałka Kuchcińskiego razem z rodziną rządowym samolotem, to żaden problem, bo samolot i tak leci i nie generuje to żadnych kosztów. A tak samo latały VIPy za rządów PO czy SLD i nie było afer – przekonywał poseł Marek Jakubiak na antenie Polsat News.

– Niewątpliwie marszałek Kuchciński jest VIP-em. Przysługuje mu ochrona i specjalne traktowanie jako drugiej osoby w państwie. Nie rozumiem tego zacietrzewienia, bowiem za czasów SLD [czyli 14 lat temu – red. nczas] latali równie dobrze – mam taką wiedzę – że niektórzy notable SLD latali na strzelania, polowania śmigłowcami MSWiA z lotniska na Bemowie – powiedział Marek Jakubiak.

Oczywiście wspomniał też, że „tak samo latał Tusk, Borusewicz psy wyprowadzać”.

W dalszej części postanowił popłaszczyć się przed marszałkiem Sejmu.

– Pan marszałek Kuchciński, którego chyba wszyscy znamy bardzo dobrze to jest bardzo ambitny człowiek. Dla niego to nie stanowiło żadnego problemu, ponieważ on uważał, że to nie generuje dodatkowych kosztów. I uznał, że jeżeli państwo uważacie inaczej, to on te pieniądze odda [nie oddał, tylko przekazał na cele charytatywne – red. nczas], bo to dla niego w ogóle żaden problem – przekonywał Jakubiak.

– To wy z tego problem robicie a nie on. I tyle – palnął.