Kukiz’15 się rozpada? Trwają rozmowy o starcie z Konfederacją. Część „antysystemowców” chce do PSL

Propisowski portal wpolityce.pl twierdzi, że trwają „zaawansowane rozmowy” o starcie Kukiz’15 z Konfederacją. Mimo coraz mniejszego znaczenia, ugrupowanie Pawła Kukiza ma duże żądania.

– Najprawdopodobniej posłowie Kukiz ‘15 będą startować z komitetu wyborczego partii politycznej, co pozwoli uzyskać subwencję partyjną. Jest to możliwe po ewentualnym wejściu komitetu do Sejmu lub przekroczeniu 3 proc. poparcia – podaje wpolityce.pl.

– Warunkiem wspólnego startu, podnoszonym przez Kukiz ‘15 jest zmiana nazwy statutowej, z Konfederacja Wolność i Niepodległość na Konfederacja i Kukiz lub na Konfederacja-Kukiz – twierdzi anonimowy przedstawiciel klubu parlamentarnego Kukiz’15.

Jak zastrzega portal, „to ostatnia szansa Kukiz ‘15 na start w wyborach parlamentarnych, bo sami nie będą w stanie zebrać list z podpisami poparcia”.

Według propisowskiego portalu, Paweł Kukiz startowałby jako jedynka z Warszawy. W Toruniu o pierwsze miejsce ściera się Paweł Szramka ze Sławomirem Mentzenem. W okręgu Sieradzkim o miejsce walczy Witold Tumanowicz z Łukaszem Rzepeckim. Z kolei w Rzeszowie walczy aż trzech polityków: Maciej Masłowski z Kukiz’15, Grzegorz Braun i… Marek Jurek.

W Lublinie jedynką miałby być Jakub Kulesza, zaś w Białymstoku Robert Winnicki. – Wielu posłów Kukiz ‘15 nie zgadza się na porozumienie z „konfederatami”. Niektórzy rezygnują ze startu w wyborach, część prowadzi rozmowy z PSL, część z PiS – mówi członek Kukiz’15.

– Nie wiadomo co z Piotrem Liroyem-Marcem. Pojawiają się dwie możliwości. Wróci do Konfederacji albo wystartuje do Senatu z cichym poparciem PiS – podaje wpolityce.pl i dodaje, że żadne z ugrupowań nie jest zainteresowane wystawieniem posła Marka Jakubiaka.

Źródło: wpolityce.pl