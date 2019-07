Parafianie byli w szoku! Ksiądz rozdawał pieniądze. O co chodzi?

Tego parafianie się nie spodziewali. Ks. Adam Pawłowski wpadł na niecodzienny pomysł. By wstrząsnąć wiernymi, duchowny w czasie mszy zaczął rozdawać pieniądze.

Ksiądz Pawłowski w swojej parafii w Rogalinie, w pewny momencie wyciągnął stuzłotowy banknot, pokazał go wiernym i spytał się, kto chciałby go dostać. Ks. Adam wspomina wiernym, że po pieniądze zgłaszają się głównie dzieci.

Co to według niego oznacza? Jego zdaniem świadczy to o tym, że dzieci są bardziej ufne, dzięki czemu znajdują się bliżej Królestwa Niebieskiego.

„One zaufały księdzu i Bogu. Dzieci, które podeszły, otrzymały po stówce. A ja podsumowywałem kazanie, oczywiście żartując, dlaczego parafianie nie zaufali swojemu proboszczowi?”

„Przecież Bóg też do nas mówi i trzeba potrafić mu zawierzyć, tak jak dzieci uwierzyły w moje słowa. Wykorzystuję ten motyw od wielu lat w różnych miejscach. To forma wizualizacji prawdy jaką jest zaufanie Bogu. Kiedy pytam się parafian, czy ufają Bogu, łatwo jest powiedzieć „tak”. Ale inna sprawa czy naprawdę potrafią zaufać” – powiedział duchowny na łamach „Głosu Wielkopolskiego”.

Ksiądz powtórzył tę akcję kilkukrotnie, łącznie rozdając 500 złotych. Jak zapewnia, rozdane pieniądze były jego własnymi.

„Mógłbym je wydać na różne rzeczy, ale mogłem też je wykorzystać do zaintrygowania parafian” – dodaje.

Źródło: Głos Wielkopolski, fakt.pl