Schetyna wybrał. Legendarny sprawozdawca sportowy „jedynką” Koalicji Obywatelskiej w Łodzi! Panie Tomku kończ pan ten mecz…

14 sierpnia będziemy domykać listy do Sejmu i akceptować listy do Senatu,17 sierpnia odbędą się rady krajowe ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską, zaakceptujemy wtedy całą konstrukcję list i rozpoczniemy proces rejestracji komitetu wyborczego – ogłosił we wtorek lider PO Grzegorz Schetyna. Już wiadomo, że jedynką w Łodzi będzie legendarny sprawozdawca i komentator sportowy Tomasz Zimoch.

Schetyna powiedziała na konferencji prasowej, że po zarządzie krajowym PO i konsultacji z partnerami z Koalicji Obywatelskiej przygotowane zostały rekomendacje dla „czołówek” list poselskich.

„Przed nami jeszcze dużo pracy nad tymi listami (…) jesteśmy umówieni na 14 sierpnia – wtedy będziemy pracować nad całokształtem, nad wszystkimi listami, będziemy domykać listy do Sejmu, akceptować listy do Senatu, jesteśmy przekonani, że to będzie skład jeszcze szerszy, że będziemy mogli w niekonkurencyjny sposób potraktować innych przedstawicieli partii czy środowisk opozycyjnych w wyborach do Senatu” – powiedział Schetyna.

„16 (sierpnia) ostatnie posiedzenie naszych wspólnych zarządów, 17 (sierpnia) rada krajowa, czy rady krajowe naszych ugrupowań, zaproszeni (są) samorządowcy. Zaakceptujemy wtedy całą konstrukcję list i rozpoczniemy proces rejestracji komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, a później zaczniemy zbierać podpisy” – zapowiedział Schetyna.

Prezydent Łodzi i szefowa Platformy Obywatelskiej w Łódzkiem Hanna Zdanowska ogłosiła we wtorek, że zrezygnowała z udziału w sztabie wyborczym KO.

Zdanowska ogłosiła swoją decyzję po tym, jak lider PO Grzegorz Schetyna ogłosił na konferencji prasowej we wtorek „jedynki” Komitetu Obywatelskiego. Na pierwszym miejscu listy KO w Łodzi znalazł się dziennikarz i komentator sportowy Tomasz Zimoch. Kolejne miejsca to b. siatkarka i obecna posłanka Małgorzata Niemczyk, Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej, wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski i radna Antonina Majchrzak.

Zimoch to znany dziennikarz sportowy – sprawozdawca radiowy i komentator telewizyjny. Wiele fragmentów jego licznych komentarzy przeszło już do historii i wgryzło się do świadomości społecznej. Jednym z najbardziej pamiętnych jego tekstów jest zdanie – „Turku kończ ten mecz” – wykrzyczane w końcówce rewanżowego spotkania Widzewa Łódź z Broendby, rozegranego w Kpenhadze. Dwumecz ostatecznie zakończył się historycznym awansem łódzkiej drużyny do Ligi Mistrzów. Teraz biorąc pod uwagę barwy polityczne jakie przywdział Zimoch warto by zakrzyczeć w jego stronę – „Tomku kończ ten mecz”.