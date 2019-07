Tak żenujące, że aż warto obejrzeć. Biedroń ze swoim Śmiszkiem, Rabiej i lgbt w klipie o tym jacy są fajni, a nawet żałośni [VIDEO]

Aktywiści LGBTVN postanowili pokazać się od jakiejś przyjemniejszej strony i podłożyli nagranie z własnych pląsów pod piosenkę Taylor Swift „You Need To Calm Down”. Swift śpiewa i pokazuje, że LGBTWC jest takie „cool”, a ci którzy tego nie lubią są brzydcy, brudni i bezzębni. To się tak spodobało temu Biedroniu i Rabieju, że aż sami postanowili wystąpić.

W podróbce klipu Swift występuje wiele sław wszechpolskiego LGBTPCW. Jest więc wiceprezydent Warszawy Rabiej ze swoim konkubentem, którzy zdejmują z twarzy maseczki – być może wklepali sobie jakiś kremik pod oczy. Potem widzimy wdzięczącego się Biedronia ze swoim Śmiszkiem.

Przewija się tez jakiś facet ze skrzydłami z pociętej narzuty, czy obrusa. W kolejnych ujęciach jacyś panowie pływają w basenie na dmuchanym łabądku czy czymś tam. Pojawia się też jakiś Bruce Lee, który nap pewno dałby odpór pogromcom z Białegostoku.

Oczywiście musieli też sprowokować, więc do nagrania wstawili posążek Matki Boskiej i pokazali jakiegoś pajaca przebranego za księdza. Jest kolorowo, radośnie i żenująco.

Być może to początek kampanii Biedronia, który oszukał swych wyborców i nie zrezygnuje z mandatu europosła. „Gazeta Wyborcza” uważa, że matkobijca będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta.