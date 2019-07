Trump potwierdza przyjazd do Polski. „To wspaniały naród. Nie mogę się doczekać”

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump we wtorek zapowiedział, że złoży wizytę w Polsce. „Nie mogę się doczekać” – powiedział dziennikarzom przed Białym Domem, dodając, że oba kraje łączą świetne relacje.

„Mamy z Polską bardzo dobre stosunki” – oświadczył Donald Trump. Prezydent poinformował, że strona polska wystosowała dla niego zaproszenie. „Nie mogę się doczekać (tej wizyty). Lubię ten naród” – powiedział amerykański prezydent.

Przypomniał, że podczas swojej poprzedniej wizyty w Polsce w 2017 r. wygłosił przemówienie, które uznano za „wspaniałe”. „Myślę, że Polacy to wspaniali ludzie” – podkreślił.

Trump nie wykluczył, że odwiedzi również Danię.

Wcześniej we wtorek szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski poinformował, że Trump złoży wizytę w Polsce w dniach 31 sierpnia- 2 września oraz że 1 września weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Prezydent Andrzej Duda 12 czerwca w Waszyngtonie powiedział, że Donald Trump otrzymał zaproszenie do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. „I wiele wskazuje na to, że robi wszystko, by w tych uroczystościach wziąć udział – mówił Duda.

Poprzednia wizyta Donalda Trumpa w Polsce odbyła się w lipcu 2017 roku. Trump wziął udział w szczycie Trójmorza w Warszawie i spotkał się w cztery oczy z prezydentem Andrzejem Dudą.

Prezydent Donald Trump potwierdził, że przyjedzie do Polski: „Polacy to wspaniały naród”. pic.twitter.com/oJmVKsf3BV — Marek Wałkuski (@Marekwalkuski) July 30, 2019

Źródło: PAP