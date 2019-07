Weganie przypuścili atak na obchody rolniczego święta. Szybko jednak tego pożałowali [VIDEO]

Nie ma niczego złego w niejedzeniu mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego – nie chcesz, nie jedz. Narzucanie swojej diety innym jest już jednak złe, a gdy robi się to na festiwalu rolniczym w Argentynie to jest to bardzo nie rozważne.

Radykalna lewicowa grupa wegan próbowała przypuścić atak na obchody rolniczego święta w Argentynie. Szybko jednak tego pożałowali uciekając przed końskimi kopytami, rozgonieni przez „Gauchos”.

Ich ruch był naprawdę nierozważny i mają szczęście, że cała akcja nie skończyła się dla nich dużo gorzej. Mówienie o amoralności poczynań rolników podczas ich święta to pakowanie się do paszczy lwa.

Środowiska wiejskie wszędzie są dużo bardziej żywiołowe i konserwatywne niż miękka hipsteriada z miast – zderzenie ze sobą tych dwóch środowisk może czegoś nauczyć miastowych radykałów, niech może lepiej ograniczą swoją działalność do internetu bo w prawdziwym świecie zostaną zjedzeni.

Źródło: YouTube