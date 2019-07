​W pobliżu Morza Galilejskiego w Izraelu archeolodzy odkryli przybytek wzniesiony przez Apostołów. Jezus uzdrowił tam niewidomego

Wydarzenia opisywane w biblii znajdują potwierdzenie w znaleziskach archeologicznych. W ostatnich dniach w pobliżu Morza Galilejskiego w Izraelu archeolodzy odkryli kościół Apostołów. Jezus uzdrowił tam niewidomego.

Nad Morzem Galilejskim archeologowie odnaleźli ruiny kościoła Apostołów – bizantyjskiej świątyni zbudowanej w Betsaidzie czyli miejscu, w którym mieszkali apostołowie Piotr, Andrzej i Filip. Według ewangelicznego przekazu, Jezus Chrystus miał uzdrowić tam niewidomego.

Pozostałości tej ważnej budowli odnaleziono w izraelskim mieście Al-Araj na pólnocnym wybrzeżu morza Galilejskiego. W czasach Jezusa w tym miejscu znajdywała się miejscowość Betsaida, która w I wieku po Chrystusie została przez Rzymian przechrzczona na miasto Julias.

Na pierwsze ślady kościoła archeologowie natknęli się już w zeszłym roku – prof. Steven Notley z Nyack College powiedział, że odkryto wtedy kawałki marmuru, który oddzielał prezbiterium od pozostałej części świątyni oraz małe szklane bloki, które stanowiły elementy mozaiki, zdobiącej wnętrze (w tamtych czasach takie zdobienia były nieodzowną częścią świątyń).

Rzeczony Kościół był często opisywany przez pielgrzymów w pierwszych wiekach Chrześcijaństwa, a później zaginął. Teraz został „odnaleziony” na nowo.

