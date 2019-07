Będzie interes? Francuski start-up chce przerabiać stare diesle na samochody elektryczne

Francuski start-up Transition-One opracował technologię przerabiania starszych diesli na samochody elektryczne – podała w środę agencja Bloomberga. Firma oczekuje, że stosowne zgody na wdrożenie projektu otrzyma do końca br.

Technologia modernizacji pojazdów z tradycyjnym napędem opracowana przez Transition-One polega na dodaniu silnika elektrycznego, baterii i odpowiedniej deski rozdzielczej. Za około 8,5 tys. euro firma może wdrożyć rozwiązanie do modeli z silnikami Diesla produkowanych przez Grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Volkswagen i PSA oraz przez koncern Renault. Transition-One liczy jednak na to, że rozwiązanie zostanie objęte przez francuski rząd dofinansowaniem, które pozwoliłoby obniżyć koszt do 5 tys. euro.

Pierwszym prototypem start-upu został Renault Twingo z 2009 r., którego elektryczny napęd, zgodnie z zapewnieniami Transition-One, ma zasięg 180 km. Trzy zestawy baterii zostały umieszczone pod maską, a dwa kolejne z tyłu pojazdu. Całość waży 120 kg i została kupiona od pośrednika sprzedaży amerykańskiego koncernu Tesla, który produkuje luksusowe samochody elektryczne.

🧐Turn your wreck into an electric car? French startup Transition-One offers a retrofit technology that adds an electric engine, batteries and a connected dashboard into old combustion models. @Newsbaum_ @Marie_a_Paris https://t.co/m0TqQNehEa

