Brytyjskie myśliwce „odprowadziły” rosyjski samolot z granicy Estonii. Kolejna prowokacja Putina?

Brytyjskie myśliwce Typhoon stacjonujące w Estonii przechwyciły rosyjski samolot transportowy Ił-76 lecący nad Morzem Bałtyckim. Brytyjscy piloci dyżurują w ramach misji NATO Baltic Air Policing.

Jak poinformował brytyjskie ministerstwo obrony do przechwycenia doszło w niedzielę 28 lipca. Para dyżurna złożona z dwóch myśliwców Typhoon została podrywana z bazy Ämari Air Base.

Wysłano je po to aby dokonać przechwycenia zbliżającego się do przestrzeni powietrznej Estonii samolotu transportowego Ił-76 należącego do Sił Powietrznych Rosji.

Pilot jednego z myśliwców ujawnił, że samolot zbliżał się z południa. Samolot został zidentyfikowany, a następnie był eskortowany w trakcie przelotu wzdłuż granic estońskiej przestrzeni powietrznej.

Była to 14 tego typu operacja od momentu, gdy 3 maja tego roku brytyjskie myśliwce przejęły zadanie patrolowania estońskiej przestrzeni powietrznej od niemieckich pilotów latających na Eurofighterach.

4 myśliwce Typhoon należące do XI Eskadry RAF stacjonujące na co dzień w bazie RAF Coningsby w Lincolnshire przybyły do bazy Ämari 24 kwietnia.

Polska uczestniczyła jako tak zwany kraj wiodący w 49. zmianie Baltic Air Policing. Polskie myśliwce F-16, wchodzące w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik 8, wykonały w czasie trwającej od początku roku do końca kwietnia 2019 roku misji 22 przechwycenia rosyjskich samolotów.

On Sunday @RoyalAirForce Typhoon fighter jets operating from Ämari Air Base in Estonia launched to intercept a Russian IL-76 military transport aircraft that was flying close to Estonian airspace #WeAreNato https://t.co/5aeytFNmRC pic.twitter.com/1hFJM6DHR9 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) 30 lipca 2019

Źródło: www.gov.uk/nczas