Co tam się dzieje? Znany ksiądz przekonuje, że Tusk to prześladowany katolik

Ks. Stanisław Walczak nie tak dawno słusznie wbił szpilę w Beatę Szydło. Teraz jednak postanowił… bronić Donalda Tuska. Przekonuje, że to prześladowany katolik.

Politycy PiS lubią przedstawiać się jako katolicy i zajmować pierwsze miejsca w kościołach na Mszach świętych, w których jest transmisja. Wiadomo, co Biblia mówi o takich ludziach.

Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że politycy ci uchwalają prawa wprost podchodzące pod bezbożny socjalizm, pozwalają na mordowanie dzieci nienarodzonych – mimo kilku obywatelskich inicjatyw – i szerzenie homopropagandy. Nie wypowiedziano nawet konwencji stambulskiej, zwanej powszechnie genderową.

Ks. Stanisław Walczak niedawno wbił szpilę w Beatę Szydło. – W niedzielę, 21.07.2019 r. w Parku Etnograficznym w Tokarni, odbył się piknik rodzinny Prawa i Sprawiedliwości. Tam pani wiceprezes partii rządzącej, (tow.) Beata Szydło, oświadczyła: „Zawsze słynęliśmy z tolerancji, szacunku do innych i niech tak dalej będzie i nie pozwólmy na to, żeby w Polsce był brak tolerancji czy szacunku. Każdy przejaw takich aktów piętnujmy i one muszą być stanowczo potępiane. (…) Jesteśmy krajem, który docenia i szanuje innych. Bardzo często tego szacunku, tolerancji dla innych w Europie brakuje. Pokażmy całej Europie, że to jest możliwe.” Jakbym słyszał Władysława Gomułkę, Józefa Cyrankiewicza czy Edwarda Gierka – napisał niedawno ks. Walczak.

Teraz jednak postanowił bronić Donalda Tuska, który będąc premierem prowadził niemalże identyczną politykę, co obecna partia rządząca. Umieścił grafikę z wizerunkami wspomnianego Tuska, Lecha Wałęsy, kontrowersyjnego ks. Wojciecha Lemańskiego, również kontrowersyjnego ks. Adama Bonieckiego oraz nieżyjącego Pawła Adamowicza.

– Mit o prześladowaniu Kościoła Katolickiego w Polsce jest dzisiaj bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. W obliczu ostatniego aktu nienawiści rozegranego na Jasnej Górze i w Radiu Maryja (oraz TV Trwam) trzeba ratować się czymś, co zrobi wrażenie. Otóż Kościół w Polsce nie tylko nie jest prześladowany, ale cieszy się niebywałymi przywilejami. Rząd chroni Kościół (hierarchię), a Kościół (hierarchia i tzw. Rodzina Radia Maryja) pracują dla rządu A jednak część katolików w Polsce jest obiektem pogardy, nienawiści, które można nazwać „prześladowaniem”. To ci, który powiedzieli i nadal mówią zdecydowane „nie” dla wydania Kościoła na pastwę polityków. Nazywani są gremialnie lewakami, komuchami, postkomunistami, liberałami. To są ofiary klauzuli sumienia. Sumienie uczciwego chrześcijanina nie pozwoli, by Kościół użyty został w tak niecnych celach, jak to dzieje się w Polsce – przekonuje kapłan.

Sam profil księdza Walczaka też jest „interesujący”. Na Facebooku – poza wykazania w opisie deklaracji zainteresowania zarówno kobietami jak i mężczyznami – wstawia się za LGBT, owsiakowym festiwalem czy bezbożną UE. Jedna z nakładek na zdjęciu profilowym sugeruje, że jest to jezuita.

Źródła: se.pl/facebook.com/nczas.com