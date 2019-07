Donald Tusk robi sobie jaja z obserwujących? Dziwne wpisy na Twitterze „króla Europy”

Około godziny 13:30 na twitterowym koncie Donalda Tuska pojawiły się bardzo dziwne wpisy. Czy konto „prezydenta Europy” zostało zhackowane?

Lubujący się w uszczypliwych komentarzach na Twitterze Tusk, tym razem wprawił w osłupienie wszystkich obserwujących. W krótkim odstępie czasu zamieścił dwa absurdalne wpisy składające się z ciągu przypadkowych liter, okraszonych animacjami, zwanymi GIF-ami.

Po kilkunastu minutach oba wpisy zostały skasowane. Jak do tego w ogóle doszło? Czy ktoś włamał się na konto Tuska i zrobił sobie po prostu żart?

Były premier z przekazem. pic.twitter.com/blqQm8ISLL — Marcin Dobski (@szachmad) July 31, 2019

Możliwe, że wyjaśnienie jest o wiele bardziej prozaiczne. Być może to efekt niezablokowanego ekranu w smartfonie trzymanego np. w kieszeni i stąd efekt przypadkowych liter. Być może, co sugerują internauci, telefonem Tuska bawiły się wnuki i to one nieświadomie opublikowały wpisy.

Być może jednak Tusk rzeczywiście został ofiarą ataku hakerów, którzy przy okazji wykradli jego prywatne dane. Na razie nie ma żadnego oficjalnego komunikatu czy choćby komentarza ze strony zainteresowanego w tej sprawie. Wpisy zostały skasowane, ale niesmak pozostał.