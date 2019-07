Feministki będą wściekłe! Kobiety chcą robić to co robiły od setek lat. Jest tylko jedna różnica [FOTO]

Okazuje się, że kobiety najczęściej wybierają te kierunki studiów, które odpowiadają ich tradycyjnej roli w społeczeństwie. Co na to feministki? Czy zaczną walczyć o przymuszanie młodych kobiet do studiowania na kierunkach ścisłych?

Kobiety, które według feministek przez wieki były ciemiężone przez mężczyzn, tradycyjnie zajmowały się opieką nad dziećmi i ich wczesną edukacją, opieką nad słabszymi członkami plemienia a później społeczności. A w wolnych chwilach zajmowały się rękodziełem lub po prostu plotkami.

Teraz jednak kobiety zostały wyzwolone. Mogą robić to na co mają ochotę. Co więc robią? To samo co robiły od setek lat – tylko, że z dyplomem.

Najpopularniejsze kierunki studiów wśród kobiet to opieka społeczna, pedagogika, medycyna, usługi dla ludności i różne kierunki artystyczne lub humanistyczne.

Co na to feministki? Czy zaczną teraz siłą zmieniać inne kobiety do zostawania inżynierami? A może obierając nowoczesną retorykę powiedzą, że badanie dotyczyło kobiet tylko jednej płci?

Źródło: studia.studentka.pl