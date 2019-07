Koniec świata rozpoczął się na Krecie? Można tak było pomyśleć. Trzęsienie ziemi na pełnej turystów wyspie

Greckie media donoszą, że na Krecie, w okolicach Heraklionu miało miejsce potężne trzęsienie ziemi. Turyści i lokalni mieszkańcy mogli odczuć wstrząsy ok. godz. 7.40 czasu lokalnego. Informacja o wstrząsach została potwierdzona przez Instytut Geodynamiki w Atenach.

Turyści i lokalni mieszkańcy greckiej Krety mogli pomyśleć, że zaczął się koniec świata – już kolejne w ostatnich dniach trzęsienie ziemi nawiedziło Grecję (ostatnie miało miejsce w połowie lipca, a wstrząsy były odczuwalne w okolicach Aten).

Tym razem trzęsienie ziemi było odczuwalne na Krecie, ale również na sąsiednich wyspach na Morzu Egejskim i na pobliskiej wyspie Santorini, która jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Grecji.

Magnituda wstrząsów wynosiła 5,3 i były one odczuwalne co najmniej przez kilka sekund. Epicentrum znajdowało się 14 kilometrów na północny zachód od Heraklionu i miało głębokość ok. 12 kilometrów.

Źródło: Twitter, Neo Kriti, The Sun