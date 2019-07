Masakra w Afganistanie. Większość ofiar stanowią kobiety i dzieci

Do co najmniej 34 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych wybuchu ładunku wybuchowego umieszczonego przy drodze, do którego doszło w środę rano w prowincji Farah na zachodzie Afganistanu. Większość ofiar to kobiety i dzieci.

Do ataku doszło na drodze łączącej Kandahar z miastem Herat. Ładunek wybuchowy (IED) był umieszczony na poboczu i został zdetonowany w momencie gdy mijał go autobus.

Podróżowali nim cywile, głównie kobiety i dzieci, które stanowią większość ofiar. W wyniku zamachu zginęły 34 osoby, a co najmniej 17 osób zostało rannych, w tym kilka jest w stanie ciężkim.

Over 50 civilians killed, wounded as explosion rips through bus on Herat-Kandahar highway https://t.co/JH1XDR2iOM pic.twitter.com/acjBR08PVF — Khaama Press (KP) (@khaama) July 31, 2019

O podłożenie bomby podejrzewa się Talibów. Na razie nie przyznali się oni do zorganizowanie zamachu.

At least 34 people, including women and children, were killed in a roadside bomb blast on a bus on Herat-Kandahar Highway early Wednesday morning, local officials confirmed. pic.twitter.com/1610EXVaaS — ShamshadNews (@Shamshadnetwork) July 31, 2019

Źródło: Al Jazeera