Najgorszy wojownik w Polsce Marcin Najman podał listę osób, które mu wklepią w tym roku. Są niespodzianki i Bonus BGC! [VIDEO]

Marcin Najman to wojownik, który ma równą formę przez lata – przegrywa i dostaje łomot od każdego. Stłukli go Pudzian, Trybson czy mało znany zawodnik z Łotwy. Jednak o dziwo, kompromitowanie się na ringu czy w oktagonie to dochodowy interes. Dlatego Najman szuka nowych wyzwań i zamierza przegrywać kolejne walki. „El Testosteron” na swoim Facebooku przedstawił kolejnych rywali.

„El Testosteron” znany jest z tego, że co prawda przegrywa każdą walkę od lat, ale przynajmniej napędza medialność gali. Ten „wojownik” znany jest z irytowania publiczności, bo widząc, że zaraz wyląduje an deskach, często poddaje walki, najczęściej w pierwszej rundzie.

Kibice a zwłaszcza eksperci sugerują mu od lat, by przeszedł na emeryturę, ale ten najwyraźniej nie ma zamiaru przestać. Co dziwne ludzie dalej chcą oglądać, jak Najman dostaje łomot.

Teraz na swoim Facebooku ogłosił, że w tym roku zamierza stoczyć jeszcze trzy pojedynki i podał nawet rywali, z którymi chce się bić. Jako pierwszy został wymieniony Bonus BGC. W tym przypadku formuła walki nie robi Najmanowi różnicy. Z kolei starcia z Trybsonem i Marcinem Wrzoskiem chciałby toczyć na bokserskich zasadach.

Poniżej nagranie pokazujące jakim fighterem jest Marcin Najman.

Źródło: Facebook