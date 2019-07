Ostry komentarz na temat przejścia posła Rzymkowskiego do PiS w dniu jego urodzin. „Spora grupa posłów zostaje prostytutkami”

Nie milkną echa informacji na temat przejścia posła Tomasza Rzymkowskiego do PiS. Paweł Tanajno napisał przy tej okazji ostry wpis na temat przejść posłów między klubami.

– To jest akurat ZABAWNE chociaż pokazuje, że poseł to powinien być posłem góra jedną kadencję bo powyżej jednej spora grupa posłów zostaje prostytutkami – napisał na Facebook Paweł Tanajno.

– Nie ulega wątpliwości że Tomek był jedną z osób obok Jakubiaka przez którą Kukiz15 otrzymał tytuł łatki PISu. Sam transfer pomijając kwestie relacji z PK nie jest dla mnie zaskoczeniem. Zaskoczeniem dla mnie jest tylko to, jak Rzymek w oczach wyborców pogodzi fakt że PIS chce oddać mienie żydom przeciwko czemu tenże poseł tan głośno protestował w ostatniej kampanii do PE – kontynuował.

– Czy teraz będzie popierał działania PIS w kwestii zwrotu majątku? A może obieca że ściśnie za gardło Jarosław i jak Rejtan położy się w drzwiach klubie PIS aby zablokować rozkradanie jego „ukochanej” [sic!] Polski – spekuluje Tanajno.

– Idee nie mają obecnie w Polsce polityce żadnej wartości. Polska nie ma żądnej wartości dla posłów. Równie dobrze Izrel, Rosja czy Niemcy mogliby im płacić pensję – przekonuje miłośnik demokracji bezpośredniej.

Na koniec zaatakował też – nie pierwszy raz – Kościół i katolików. – Jeśli wyborcy nie rozliczą tych transferowców to znaczy, że można wyborców oszukiwać i okradać do woli, co z resztą od lat się dzieje. I RP nie upadała w biedzie. Obywatelom żyło się w miarę dobrze , tak jak teraz. Tylko państwo i jego wartość były w upadku, czemu sprzyjał kościół blokując wszelkie reformy jako zło płynące z zachodu – podsumował Tanajno.