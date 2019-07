Rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę powstania warszawskiego

Mszą Świętą, podczas której homilię wygłosi bp polowy WP Józef Guzdek, rozpoczęły się w środę uroczystości przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego. Biorą w nich udział przedstawiciele władz z prezydentem Andrzejem Dudą. Po nabożeństwie odbędzie się Apel Poległych.

Uroczystości na stołecznym pl. Krasińskich są częścią obchodów 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Uczestniczą w nich przedstawiciele władz państwowych: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz oraz minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. W uroczystościach biorą też udział przedstawiciele władz samorządowych, organizacji powstańczych i kombatanckich oraz mieszkańcy stolicy.

Homilię podczas uroczystej mszy św. wygłosi biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Później odbędzie się Apel Poległych. Po uroczystości przy Pomniku Powstania Warszawskiego odbędzie się koncert „Tak, tęsknię” z udziałem m.in. Katarzyny Groniec, Kayah, Tomasza Organka, Darii Zawiałow, Krzysztofa Zalewskiego i Adama Nowaka.

Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

Źródło: PAP