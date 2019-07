Rzymkowski potwierdza, że przechodzi do PiS. Tłumaczy się niepewną przyszłością Kukiz’15 i niechęcią do Konfederacji

Poseł Tomasz Rzymkowski potwierdził przejście do PiS z Kukiz’15, gdzie był wiceprzewodniczącym koła. W rozmowie z TVP Info powiedział, że start z Konfederacją był dla niego „nie do zaakceptowania”.

Jak zapewnił na Facebooku, nie planował tego transferu. – Opuściłem dzisiaj Klub Poselski Kukiz’15 i wstąpiłem do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości – napisał na Facebooku. Dodał, że decyzja ta była „spodziewana i oczekiwana” przez tych, którzy „życzą mu dobrze”.

– Dla wielu postronnych odbiorców nie jest to duże zaskoczenie, gdyż przez całą kadencję często wyrażałem poglądy bliskie opcji rządzącej. Co raz to pojawiały się spekulacje przewidujące zmianę politycznych barw przeze mnie. Spotkałem się z głosami wielu osób, które mnie zachęcały do takiego kroku, pisząc i dzwoniąc do mojego biura lub nawiązując ze mną rozmowę na spotkaniach. Ale najważniejsze, że podejmując tę decyzję nie muszę dokonywać drastycznej zmiany swoich przekonań – napisał na Facebooku poseł Rzymkowski.

Z kolei w rozmowie z TVP Info wyjaśnił, że powodem jest „niepewność dotycząca tego, co dalej z ruchem Pawła Kukiza”.

– Szczególnie te informacje o możliwym starcie ugrupowania z Konfederacją, co jest dla mnie nie do zaakceptowania – powiedział poseł Rzymkowski.

