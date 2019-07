Szok! Proboszcz pozywa biskupa! Przedmiotem sporu jest… dziecko

W Świdniku ruszył proces w sprawie zniesławienia, którego rzekomo miał się dopuścić biskup Ignacy Dec wobec byłego proboszcza z parafii w Szalejowie Górnym. Biskup miał rozsiewać plotki na temat romansu proboszcza z gospodynią i spłodzenia jej dziecka.

W 2016 roku odwołano proboszcza z Szalejowa Górnego w województwie dolnośląskim. Stało się to trzy lata po tym jak w 2013 roku ksiądz Krzysztof Trybulec zauważył nieprawidłowości przy remoncie XVI-wiecznego kościoła św. Jerzego – pomimo sprzeciwu przełożonych duchowny zgłosił sprawę prokuraturze.

Nie wiadomo czy to z powodu niesubordynacji ale Trybulec został odwołany z funkcji proboszcza. Na dodatek w tym samym czasie w przestrzeni medialnej pojawiły się plotki o tym jakoby były proboszcz miał dziecko ze swoją gospodynią.

Krzysztof Trybulec pozwał biskupa Deca, który według niego rozsiewał te krzywdzące plotki na jego temat. Proces w sprawie ruszył właśnie przed Sądem Okręgowym w Świdnicy.

„Mój klient jest bardzo chory. Powodem jest to, co się w tej sprawie dzieje. Czeka go poważna operacja. Cała ta sprawa odbiła się bardzo mocno na jego zdrowiu” – powiedziała adwokat byłego proboszcza.

Parafianie zafundowali byłemu proboszczowi testy na ojcostwo

Przekonani o niewinności swojego proboszcza parafianie złożyli się dla niego na testy DNA, który wykluczył możliwość bycia ojcem dziecka gospodyni.

Członkowie wspólnoty parafialnej zażądali przeprosin dla księdza Krzysztofa Trybulca oraz wpłaty 5 tys. zł zadośćuczynienia, które miały zostać przeznaczone na cele charytatywne.

Kuria w odpowiedzi na żądania parafian odpisała, iż „nieprawdą jest, jakoby duchowny przed Stolicą Apostolską twierdził, że Ksiądz Krzysztof Trybulec jest ojcem jakiegokolwiek dziecka”, a „Prawdziwe przyczyny odwołania Księdza Krzysztofa Trybulca z urzędu proboszcza parafii pw. św. Jerzego w Szalejowie Górnym związane są z innymi faktami, które ze względu na dobro Kościoła i Księdza, zostały przedstawione zainteresowanemu i Stolicy Apostolskiej na jej prośbę”.

Źródło: Wprost.pl, Gazeta Wyborcza