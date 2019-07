Szukał skarbu, znalazł śmiertelne niebezpieczeństwo. „Ewakuowano wszystkich domowników”

Mieszkaniec gminy Nowy Targ postanowił poszukać skarbu. Wybrał się więc z wykrywaczem metalu do lasu w Lipnicy Wielkiej. Tam znalazł dziwny metalowy przedmiot, który wykopał i zabrał do domu. Jak się później okazało, sprowadził na siebie i swoją rodzinę śmiertelne niebezpieczeństwo.

Mężczyzna dopiero następnego dnia zorientował się, że znaleziony przez niego przedmiot może być… pociskiem moździerzowym. Wtedy wezwał policję. Do domu mężczyzny przyjechali funkcjonariusze z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego działającej przy Komendzie w Nowym Targu.

Przypuszczenia mężczyzny potwierdziły się. Miejsce, gdzie znalazł pocisk, zabezpieczono. Ponadto ewakuowano wszystkich domowników, a niewybuchem zajęli się saperzy z Krakowa. Zabezpieczyli pocisk i przewieźli na poligon. Tam dokonali neutralizacji.

Poszukiwania skarbów jeszcze długo będą się śniły po nocach mieszkańcowi gminy Nowy Targ. Policja prowadzi bowiem postępowanie w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności. W przypadku, gdy działanie było nieumyślne, sprawcy grozi grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do roku.

Policja podkreśla, że każdy, kto znajdzie niewybuch, niewypał lub inny przedmiot niewiadomego pochodzenia, pod żadnym pozorem nie powinien go dotykać, ani przenosić na inne miejsce, wrzucać do ogniska, jeziora, stawu, czy rowu.

– Nieostrożne postępowanie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Należy niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia i natychmiast powiadomić policję – mówił rzecznik policji Sebastian Gleń.

Źródło: policja.gov.pl