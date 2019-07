Zobacz ile kosztuje noc w łóżku Dody! Celebrytka zarabia na swoich apartamentach gigantyczne pieniądze

Dorota Rabczewska jest nie tylko piosenkarką. Okazuje się bowiem, że celebrytka ma także świetną głowę do interesów. Od kilku lat działa ona sprawnie na rynku nieruchomości wynajmując swoje luksusowe mieszkania.

Doda to prawdziwa bizneswoman. Od dłuższego czasu wokalistka wynajmuje swoje mieszkania w Warszawie. To luksusowe apartamenty w niezwykle kolorowych wystrojach. Same nazwy lokali – na przykład New York Penthouse i Kravitz Miami Apartment – zdradzają, że są to nieprzeciętne miejsca.

Ekstrawagancki styl Dody jest doskonale widoczny w jej apartamencie o nazwie Electric Queen Loft. To 35-metrowy lokal, położony na warszawskim Mokotowie. Wewnątrz można znaleźć szklany sufit, dźwiękoszczelne panele, bar i saunę.

Jaka jest cena za apartament Dody? Cóż, możliwość zamieszkania w mieszkaniach piosenkarki nie należy do najtańszych. Ceny wahają się od 650 zł do 1784 zł za noc, zawierają jednak już koszty związane ze sprzątaniem oraz prowizję.

Źródło: plotek.pl