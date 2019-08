Atak rakietowy w Jemenie. Nie żyje kilkadziesiąt osób

Do silnej eksplozji doszło w czwartek rano podczas parady wojskowej w Adenie na południu Jemenu, gdzie mieści się siedziba uznawanego przez wspólnotę międzynarodową rządu jemeńskiego. Kilkadziesiąt osób zostało zabitych lub rannych.

Szyicki ruch Huti, który od kilku lat walczy z prawowitymi władzami Jemenu, oświadczył, że stoi za zamachem.

Oficjalna telewizja tego ruchu, stacja Al-Masirah, przekazała, że bojownicy Huti wystrzelili podczas defilady wojskowej rakietę balistyczną średniego zasięgu i użyli drona-samobójcy typu 2K Qasaf.

Liczba zabitych sięgnęła 40 osób, wiele innych osób zostało rannych.

Soldiers lie on the ground after a missile attack on a military parade during a graduation ceremony for newly recruited troopers in Aden, Yemen https://t.co/zyofpY8gXW pic.twitter.com/w4Rw9PIS9Z

— Russell Boyce (@Cropperboyce) August 1, 2019