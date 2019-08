Chińczycy wybijają się na niepodległość w lotnictwie cywilnym. Ich nowa maszyna ma zagrozić pozycji Boeinga 737 [VIDEO]

Chińczycy pokazali film z oblotu nowego samolotu pasażerskiego nazwanego C919. Ma być konkurencją dla Boeinga 737.

Chiński samolot odbył dziewiczy lot w 2017, a aktualnie ma kolejną serię lotów testowych. Pierwszy z nich został zrealizowany 26 lipca. C919 wystartował z lotniska w Shanghai Pudong Airport i wylądował na nim po 2 godzinach i 39 minutach. W ramach tej części testów zaplanowano jeszcze dwa podobne loty.

C919 został zaprojektowany i zbudowany przez chińską firmę COMAC. Samolot będzie zabierał na pokład od 158 do 168 pasażerów w zależności od wersji. Jego zasięg ma wynieść od 4,075 to 5,555 kilometrów.

Model C919 ma być konkurencją dla Boeinga 737 i Airbusa A320. Dotychczas zamówiono 305 egzemplarzy C919. Pierwsze samoloty mają trafić do klientów w 2021 roku.

Chinom chcą uniezależnić się od dostaw samolotów z USA i z Europy. Według prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) Chiny będą najszybciej rozwijającym się rynkiem lotniczym świata, a za cztery lata mają zdetronizować dotychczasowego lidera, czyli Stany Zjednoczone.

W realizacji tego planu mogą pomóc problemy Boeinga z modelem 737 MAX. 2 katastrofy i trwające uziemienie floty tych maszyn powoduje, że część linii lotniczych rozważa zastąpienie ich chińskim C919.

Jedną z nich jest Ethiopian Airlines. Należący do tych linii Boeing 737 MAX8 obsługujący lot ET302 rozbił się 10 marca 2019 wkrótce po starcie z lotniska w Addis Abebie. Zginęło 157 pasażerów i członków załogi.

China’s #C919 large passenger aircraft saw its fourth prototype jet successfully complete its maiden flight in Shanghai on Thursday morning, which lasted for one hour and 25 minutes. pic.twitter.com/1YBbEMYg2l

— People’s Daily, China (@PDChina) 1 sierpnia 2019