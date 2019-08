Durczok upijał się przez kilka dni. Przed samym wyjazdem „strzelił” jeszcze na odwagę. „Wiem, że to koniec mojej kariery”

Mamy nowe informacje ws. wypadku pijanego Kamila Durczoka. Okazuje się, że alkoholizował się on do nieprzytomności aż 4 dni! Mocno zakrapiana impreza miała miejsce we Władysławowie. Później jakby nigdy nic, były dziennikarz wsiadł do samochodu i ruszył w drogę do Katowic. Przed samą drogą strzelił sobie jeszcze dwa piwka na odwagę! Jego zeznania są szokujące.

Do zeznań miłośnika „totalnej opozycji” i byłego prezentera TVN-u dotarła gazeta „Super Express”. Tabloid publikuje szokujące fakty.

„Niewiele pamiętam. Wiem, że to koniec mojej kariery” – miał powiedzieć prokuratorowi załamany, chyba już trzeźwy dziennikarz.

Jak podaje „Super Express” Durczok miał przed wypadkiem imprezować we Władysławowie przez cztery dni. Wszytko to miał dobyć się z poznaną niedawno 20-letnią Karoliną.

„Piliśmy alkohol. Głównie piwo i wino, ale było też whisky” – miał według relacji tabloidu zeznać Kamil Durczok.

Co więcej, były dziennikarz TVN-u przyznał, że tuż przed wyjazdem, wypił jeszcze dwa piwa!

„Czułem, że mogę prowadzić auto. Na trasie nic złego się nie działo. W mojej ocenie nie przekraczałem prędkości” – miał stwierdzić śledczym.

Przypomnijmy, że do wypadku z udziałem dziennikarza doszło w piątek wczesnym popołudniem, na trasie A1 na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego. Samochód, którym według świadków wydarzenia poruszał się znany dziennikarz, uderzył w pachołki rozdzielające jezdnię. Jeden z pachołków uderzył w jadący z naprzeciwka samochód. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

29 lipca sąd w Piotrkowie Trybunalskim nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała dla dziennikarza aresztu. Orzeczono wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 15 tys. zł, dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

„Bardzo, bardzo wszystkich przepraszam. Wszystkich, którzy we mnie wierzyli i mi ufali. To są bardzo trudne dni dla mnie. To, co się wydarzyło jest karygodne”. Dziennikarz podkreślił, że „ani przez moment nie zaprzeczał faktom, które zgromadziła policja i prokuratura”.

„Pozostaje mi przeprosić widzów, internautów, czytelników. Najbardziej chciałbym przeprosić moich najbliższych, bo zostali narażeni na cierpienie, na które w najmniejszym stopniu nie zasłużyli” – dodał już chyba trzeźwy, były prezenter TVN-u.

