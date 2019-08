Figurski obraził Ewę Minge. Projektantka odpowiedziała: „Pan redaktor z pewnością w cholerę przystojny, z burzą mózgu zamiast loków”

Ewa Minge poczuła się urażona słowami Michała Figurskiego, jakie wypowiedział o niej na antenie Antyradia. Projektantka nie przebierała w słowach w opublikowanej na Facebooku odpowiedzi.

Podczas poniedziałkowej audycji „Najgorsze państwo świata” Karolina Korwin-Piotrowska i Michał Figurski zaprezentowali pomysł, by pisarze science fiction mieli udział w rozwoju medycyny. Po chwili rozmowa zeszła na temat przeszczepów twarzy, które niegdyś były niewyobrażalne, a dziś stały się rzeczywistością.

To skojarzyło się Figurskiemu z jedną z postaci z show-biznesu. – Słuchaj, jak się nazywa ta projektantka z burzą rudych loków? – pytał Korwin-Piotrowską.

Gdy już dowiedział się, że to Ewa Minge, zadał „błyskotliwe” pytanie. – Od kogo ona tę twarz przeszczepiła?

Te słowa bardzo uraziły projektantkę. Postanowiła więc odpowiedzieć w poście na Facebooku. „Żyjemy w świecie, w którym wolność słowa przechodzi jakiekolwiek granice. Pal sześć wolność słowa, zwyczajna etyka, kultura i ciut człowieczeństwa” – oceniła Minge.

„Pan redaktor z pewnością w cholerę przystojny z burza mózgu zamiast loków i osiągnięciami na skale międzynarodową poza słowotokiem i podżeganiem do hejtu. Mój przegląd mediów szaleje od wczoraj panie redaktorze, czy na pana korzyść? Czy zrobił już pan karierę na mojej twarzy? A może coś dla ludzkości pan z tej kariery odda? Lepiej nie, bo cóż możecie mieć drodzy państwo do zaoferowania światu 🙂?” – dodała, odnosząc się do Figurskiego.

„Brawo Karolina Korwin Piotrowska jak zwykle w punkt 👏🏽. Nokaut intelektualny w parze 🙈 🙂 proszę pogratulować koledze” – zakończyła swój wpis Ewa Minge.

Źródła: gazeta.pl/Facebook