Lech Wałęsa atakuje zmarłego niedawno Jana Olszewskiego [VIDEO]

Lech Wałęsa jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Facebooku dzieli się wszystkim, co dzieje się w jego gabinecie, do którego zaprasza gości. Nierzadko udziela także wywiadów. W ostatnim z nich zaatakował zmarłego niedawno Jana Olszewskiego.

Wałęsa opowiadał o premierach III Rzeczypospolitej, którzy sprawowali urząd do 2015 r. Został on m.in. zapytany o to, kto był najlepszym szefem rządu.

– Mimo wszytko najlepszym premierem był Tadeusz Mazowiecki, mimo że też miałem do niego uwagi, szczególnie pod koniec. Najlepiej i najwięcej osiągnął, najmądrzej kierował i najbardziej skutecznie, i to w najtrudniejszych warunkach. (…) Realizował dość daleko moje pomysły – twierdził były prezydent.

Wałęsa został także zapytany o najgorszego premiera ostatnich 30 lat. Co powiedział?

– Jan Olszewski był najgorszym premierem jaki nam się zdarzył. Jestem zwiedziony, zaskoczony, bo stawiałem na niego, a okazał się nieudolnym premierem – wyznał noblista.

Premierzy; wywiad na temat przywództwa premierowskiego w latach 1989 – 2015 . Jak było naprawdę. Opublikowany przez Lech Wałęsa Czwartek, 1 sierpnia 2019

Źródło: Facebook

facebook.com/lechwalesa/