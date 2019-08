Megaskandal w polskim YouTube. Lord Kruszwil molestował małe dzieci? Policja w domu jutubera, OMZRiK się cieszy

Policja weszła do domu słynnego YouTubera Lorda Kruszwila. W efekcie przeszukania zatrzymano telefony i komputery, na których mogą znajdować się materiały dotyczące molestowania. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych chwali się, że to ich zasługa.

Lord Kruszwil to jeden z najpopularniejszych polskich YouTuberów. Na jego kanale są publikowane mocne filmy zawierające nieraz wulgarne treści. Lewactwo dodatkowo wyje, że są rzekomo homofobiczne.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył zawiadomienie o wykorzystywaniu seksualnym oraz deprawowaniu dziecka – rzekomo brata Lorda Kruszwila – przez osoby tworzące treści.

OMZRiK poinformował, że do domu Lorda Kruszwila weszła policja.

– Po zawiadomieniu złożonym przez nasz Ośrodek i zgodnie z naszym wnioskiem policja dokonała przeszukań w domach mężczyzn, którzy odpowiadają za kanał YouTube o nazwie „Kruszwil”. Podczas przeszukania zatrzymano telefony, dyski oraz sprzęt komputerowy należący do sprawców. Teraz biegli przeszukają zawartość tych nośników, by zabezpieczyć treści związane z molestowaniem i wykorzystywaniem dzieci. Staną się one dowodem w toczącym się śledztwie – podaje OMZRiK na Facebooku.

W dalszej części posta nazywa też Lorda Kruszwila „patostreamerem”. Lordowi Kruszwilowi i jego ekipie grozi do 12 lat więzienia.