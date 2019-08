„Nie ma zgody na Polskę Walczącą na tęczowym tle”. Zofia Klepacka ostro do Kampanii Przeciw Homofobii

Od czerwca jest głośno o Zofii Klepackiej. Wszystko za sprawą jej zaangażowania w walkę ze środowiskiem LGBT. Teraz znana sportsmenka odpowiedziała na wpis na Facebooku Kampanii Przeciw Homofobii.

Wpis pojawił się na oficjalnym profilu Kampanii Przeciw Homofobii na Facebooku. To słowa Związku Powstańców Warszawskich, jakie opublikowano po wydarzeniach na Marszu Równości w Białymstoku.

– Większość nie ma prawa poniżać mniejszość. Silniejszy nie ma prawa bić słabszego, w tym dzieci. Nie ma zgody na akty przemocy wobec jakichkolwiek ludzi, w jakiejkolwiek postaci w wolnej, demokratycznej, tolerancyjnej Polsce, w Unii Europejskiej. Nie ma zgody na poniżanie mniejszości seksualnych w kraju, w którym homoseksualiści byli zabijani przez faszystów za swoją odmienność. Nie ma naszej zgody na bicie i opluwanie drugiego człowieka, a także na wykorzystywanie symbolu naszej walki z okupantem – symbolu Polski Walczącej – napisali Powstańcy.

– Niech te słowa będą dzisiaj z nami wszystkimi – dopisała na swym profilu KPH.

Wpis ten skomentowała w ostrych słowach Klepacka.

– Nie ma zgody na to, abyście dobierali się do Naszych Dzieci!!! Nie ma zgody na zamieszczanie Polski Walczącej na tęczowym tle!!! To hańba!!! – napisała olimpijka.

Słowa Klepackiej stały się przedmiotem wielu komentarzy, które można przeczytać na Facebooku.

– Pani Klepackiej należy się odebranie tytułu olimpijskiego za łamanie zasad igrzysk. Zobowiązała się pani do przestrzegania regulaminu igrzysk olimpijskich w których jest jasno napisane ze nie ma pani prawa dyskryminować nikogo za kolor skóry, orientacje etc. Jest pani hańbą dla Polski i głosem neofaszyzmu.

– Hańbą jest to że pozwalamy w kraju który tyle wycierpiał na niepopartą niczym nienawiść i szczucie na własnych rodaków – to tylko niektóre głosy internautów wymierzone w Klepacką.

Źródło: pudelek.pl / Facebook

