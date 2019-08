Niemcy mają to w genach. Makabryczny pomysł – węgiel do grilla w kształcie ludzkich czaszek [FOTO]

Dwóch Niemców opracowało sposób na produkcję węgla do grilla w dowolnym kształcie. Największym powodzeniem cieszą się bryły w kształcie ludzkich czaszek.

Jonas Schwarz i Ingo Schüppler z Lipska opracowali metodę nadawania bryłom węgla drzewnego dowolnego kształtu. Jak się okazuje największym powodzeniem cieszą się te o kształcie czaszek. 3 sztuki kosztują 8 euro, a Niemcy lubią patrzeć na płonące czaszki, więc cena nie odstrasza.

Schwarz i Schüppler domowa produkcję przekształcili już w małą fabryczkę. Dziennie produkują 1000 czaszek.

Makabrycznemu pomysłowi przypisali nawet filozofię. Jak tłumaczą w rozmowie z „Bild”, chodzi o to, żeby ludzie grillowali świadomie. – Chcemy, aby ludzie świadomie podchodzili do grillowania, a może nawet zastanawiali się: co jest na moim grillu i skąd pochodzi mój węgiel – mówią.

Niemieccy „wynalazcy” opowiadają o „zrównoważonym rozwoju” i o ocaleniu tropikalnych lasów. Czaszki w palenisku według nich przypominać mają, by dbać o klimat. Według nich takie płonące czaszki są wręcz mistyczne.