Pawłowicz od rana wykorzystuje Powstanie Warszawskie do ataku politycznego i szczucia

Dzisiaj o godz. 17 minie 75 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. O tej godzinie w całej Warszawie oraz części polskich miast zawyją syreny, by przypomnieć o największym zrywie zbrojnym w okupowanej Europie. W sieci pojawia się wiele materiałów związanych z tym dniem. Głos zabrała także poseł Krystyna Pawłowicz… do ataku na Aleksandrę Dulkiewicz.

– CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM ! – napisała na Twitterze rano poseł Pawłowicz udostępniając piosenkę „Uprising” szwedzkiego zespołu Sabaton.

Jednak na tym nie poprzestała. Postanowiła wykorzystać rocznicę powstania… do szczucia w obecnej walce politycznej.

– I CO ,pani @Dulkiewicz_A ,TO jest to „złe słowo Polaka przeciw Niemcowi”…? Niech PANI ze swą świtą PADA DZIŚ NA KOLANA I BŁAGA OFIARY tego swego „NIEMCA” o ich WYBACZENIE za pani KPINY z niemieckich ZBRODNI na Polsce i Polakach ! – dodała poseł Pawłowicz.

– POWSTAŃCY WARSZAWSCY,POLACY CZEKAMY ! – kontynuowała.

Tak perfidne wykorzystywanie historycznych wydarzeń przez obóz rządzący nie jest niczym nowym i nie dziwi. Warto jednak pamiętać także o tym wpisie, gdy władza zacznie zarzekać się, że stosują tylko „język miłości” i „nigdy nie prowokują”.