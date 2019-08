To nie są jaja. Palety z jajami w lesie. Ktoś zrobił sobie śmietnik [FOTO]

Na nietypowe znalezisko natknęli się warmińscy leśnicy. Znaleźli w lesie 4 palety przeterminowanych jajek. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców.

Do zdarzenia doszło w Nadleśnictwie Kudypy pod Olsztynem, w pobliżu miejscowości Pelnik. Leśnicy natknęli się w czwartek rano na cztery palety jajek.

Palety, które owinięte były czarna folią i wypełnione wytłaczankami z jajami znaleziono na leśnej drodze. Leśnicy szacują, że może być ich co najmniej kilka lub nawet kilkanaście tysięcy.

Prawdopodobnym powodem pozostawienia ich w lesie jest fakt, iż jajka są przeterminowane. Leśnicy zgłosili już sprawę służbom weterynaryjnym i szukają sprawcy, czy raczej sprawców, którzy zaśmieciły las.

– Sądząc po rozmiarach tych palet i ilości jaj, musiał je ktoś przywieźć dużym autem, rozładunku raczej nie dokonała jedna osoba ale kilka – powiedział rzecznik prasowy olsztyńskich Lasów Państwowych Adam Pietrzak.

– Próbujemy ustalić, kto wyrzucił do lasu te załadowane jajkami palety. Las to nie jest śmietnik, to nie miejsce na podrzucanie przeterminowanej żywności – powiedział i dodał, że kilka tygodni temu w tej samej okolicy ktoś wyrzucił kilkanaście starych opon.

Pietrzyk ujawnił, że leśnicy z Warmii i Mazur regularnie znajdują w lesie porzucone śmieci.

Różne rzeczy ludzie wyrzucają do lasu 🤔 To ostatnie znalezisko w #NadleśnictwoKudypy pic.twitter.com/l7xHi5XtQR — Anna Malinowska (@AnnaMalinowskLP) August 1, 2019

