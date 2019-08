Żywy Znak dla Powstania Warszawskiego na Placu Zamkowym. „To dla przyszłych pokoleń, aby aktywnie walczyli o Polskę”

– Po raz piąty na stołecznym placu Zamkowym w czwartek o godzinie 17 zostanie utworzony z chętnych przechodniów Żywy Znak – kotwica Polski Walczącej dla uczczenia Warszawskich Powstańców – informuje organizator akcji Stowarzyszenie Historyczne Polonia Restituta.

Już piąty rok z rzędu 1 sierpnia w godzinę „W” na Placu Zamkowym w Warszawie utworzony zostanie „Żywy Znak dla Powstania Warszawskiego”.

– Od godziny 16.00 będziemy – z pomocą wolontariuszy – ustawiać przechodniów oraz wszystkich, którzy przybędą, aby uczestniczyć w tym happeningu historycznym tworząc żywy znak – Kotwicę – informują organizatorzy. Jak podkreślają, chcą w ten sposób uczcić pamięć i heroiczną walkę Warszawskich Powstańców o niepodległość.

Stowarzyszenie Historyczne Polonia Restituta, które jest organizatorem wydarzenia, tłumaczy, że w szczególności chce pokazać polskim i zagranicznym turystom, jak ważnym wydarzeniem w życiu Warszawy było Powstanie z 1944 roku oraz okazać wdzięczność tym, którzy „chcieli być wolni i wolność sobie zawdzięczać”.

Swoją akcję Polonia Restituta określa jako sposób, by mieszkańcy Warszawy mogli współtworzyć żywą historię miasta, a także pokazać Powstańcom Warszawskim i ich potomkom, że doceniają to, co zrobili dla wolności nie tylko Warszawy, ale i całej Ojczyzny.

– To my dziś pozostawiamy żywy znak przyszłym pokoleniom, aby pamiętali i aktywnie walczyli o Polskę – podkreślają organizatorzy.

