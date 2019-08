Biedronka i Lidl na wylocie?! Rosyjski dyskont wchodzi na polski rynek. Zmiażdży konkurencję atrakcyjnymi cenami!

Nie ulega wątpliwości, że od lat Biedronka i Lidl są największymi potentatami na polskim rynku. Supermarkety z Niemiec i Portugalii są najpopularniejsze wśród klientów z nadwiślańskiego kraju. Tymczasem już niedługo na polski rynek wejdzie rosyjski supermarket.

Rosyjska marka Mere rusza na podbój Europy Środkowej. Marka sklepów Mere należy do sieci Torgservis, która do tej pory działa w Azji. Sklepy w Rosji, Kazachstanie i Chinach, były jednak jedynie początkiem zagranicznej ekspansji sieci.

Teraz sklepy Mere można już spotkać w Niemczech i Czechach. Pierwszy sklep za naszą zachodnią granicą powstał w styczniu bieżącego roku, a zainteresowanie okazało się na tyle duże, że sieć postanowiła kontynuować ekspansję. Pierwszy sklep sieci ma powstać w Częstochowie, a w sumie Mere zakłada otwarcie ponad stu sklepów w Polsce.

To oczywiście dużo mniej niż mają Biedronka i Lidl. Biedronka posiada obecnie ponad 2 tysiące placówek w Polsce, w przypadku Lidla jest to ponad 700 sklepów. Jednak atut Mere ma być inny – zdecydowanie niższe ceny, a wszystko przez to, że towar będzie wystawiony wprost na paletach. Sieć sklepów zapowiada, że ceny będą niższe o około 30 procent od tych w polskich sklepach.

– Pudełka tekturowe na drewnianych paletach to pierwsza rzecz, którą zauważysz po wejściu do Mere. Nowo otwarty rosyjski sklep spożywczy ze zniżkami na obrzeżach Lipska wygląda bardziej jak magazyn niż supermarket. Wewnątrz pudełek znajduje się sok owocowy z Czech, a w lodówkach kiełbaski z Wegier – opisuje sklep Mere Deutsche Welle.