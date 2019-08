Dane z rynku zadają kłam Morawieckiemu. Innowacyjna gospodarka w Polsce wyhamowuje

W II kw. 2019 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki zatrudniły o 5,43 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2018 r. Oznacza to spadek dynamiki zatrudnienia o 0,34 p.p. w porównaniu do ubiegłego kwartału – wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2019” opracowanego przez ADP Polska.

Dynamika zatrudnienia w innowacyjnych firmach wyhamowuje, natomiast jeszcze jest wyższa od ogółu rynku, który według danych GUS zwiększył w okresie kwiecień-czerwiec zatrudnienie o zaledwie 2,7 proc. (spadek o 0,4 p.p. vs I kw. 2019 r.).

Wzrost w Nowoczesnej Gospodarce w II kw. generowały głównie przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 osób, które w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. zwiększyły zatrudnienie o 7,74 proc. Lepszy wynik odnotowały one tylko w II kw. 2018 r. (+7,82 proc. vs II kw. 2017 r.) i IV kw. 2018 r. (+7,62 proc. vs IV kw. 2017 r.).

Równocześnie na polskim rynku obserwuje się wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia w dużych firmach (+4,69 proc. vs II kw. 2018 r.). W wyniku tego różnica między małymi i dużymi przedsiębiorstwami wzrosła do rekordowego 3,05 p.p.

Lokomotywa gospodarek spowalnia

Innowacyjne przedsiębiorstwa lepiej radzą sobie z wyzwaniami rynku. Dowodzi tego rosnący Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki, który został wprowadzony przez firmę ADP w ubiegłym kwartale, bazujący na analizie różnicy w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach Nowoczesnej Gospodarki i ogółu rynku. W I kw. 2019 r. innowacyjny biznes zatrudnił o 5,77 proc. więcej pracowników niż w analogicznym okresie 2018 r., z kolei ogół rynku tylko o 3,1 proc. W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł 102,67 (+2,67 pkt). W II kw. firmy Nowoczesnej Gospodarki również lepiej radziły sobie z wyzwaniami, o czym świadczy kolejny wzrost wskaźnika, który w II kw. 2019 r. wyniósł 105,4 (+2,73 pkt).

– Zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku od kilku kwartałów zatrudniają pracowników z coraz mniejszą dynamiką wzrostu. Może to wynikać z wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się polscy pracodawcy. Jest ich na rynku pracy z kwartału na kwartał coraz więcej, np. rosnące koszty prowadzenia biznesu, regulacje dotyczące zezwolenia na pracę cudzoziemców, większe wymagania kandydatów – ocenia Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Jak pokazuje raport ADP Polska, innowacyjne firmy są lepiej przystosowane do wszelkich trudności, ale i one przestają już radzić sobie w coraz cięższych warunkach dla prowadzenia biznesu w Polsce.

Źródło: outsourcingportal.eu