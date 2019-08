Dramatyczne nagranie! Chłopiec wszedł do windy ze sznurkiem. To co stało się później mrozi krew w żyłach [VIDEO]

Dramatyczne sceny rozegrały się w jednym z budynków w stolicy Turcji. Dzięki refleksowi i trzeźwości swojej siostry kilkuletni chłopiec uszedł z życiem. Malec wszedł do windy ze sznurkiem, a to co stało się później mrozi krew w żyłach. Wszystko nagrała kamera.

To przerażający moment! Siostra zachowała spokój i uratowała chłopca, który zawiesił się na zabawkowej linie w windzie w Stambule w Turcji.

Podczas korzystania z windy pamiętaj, żeby bacznie obserwować swoje dzieci.

Oto drastyczne nagranie:

Horrifying moment! Sister stayed calm and saved the boy who got hang by toy rope inside an elevator in Istanbul, Turkey. Please watch your children when using elevator. pic.twitter.com/NmZ2x5VwyE

— People's Daily, China (@PDChina) August 1, 2019