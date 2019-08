Komu przeszkadza spuścizna św. Jana Pawła II? Biograf papieża pisze o niszczeniu jego dzieła

Pisarz, publicysta i biograf Jana Pawła II („Świadek nadziei”) George Weigel opublikował artykuł zatytułowany „Barbarzyńcy, którzy ponownie… złupili Rzym”. Dotyczy on nowej sytuacji wokół papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

Autor uważa, że nowe posunięcia dotyczące zmian statutowych i redukcji kadry są przykładem niszczenia Instytutu, które się dokonuje za pomocą „brutalnej siły” i w sposób przypominający „bandytyzm”.

Odnosząc się do ostatnich wydarzeń (redukcja kadry Instytutu, zmiany statutowe obejmujące część przedmiotów nauczania), Weigel kwestionuje kompetencje abpa Vincenzo Paglii jako rektora Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

Sprawujący z nadania papieża Franciszka funkcję rektora kapłan, został przez autora porównany do Wandalów, którzy złupili Rzym w 455 roku.

„Mianowanie na to stanowisko abp Vincenzo Paglii, do którego zauważalnie nie ma odpowiednich kwalifikacji – pisze Weigel – jest dziś dalej tak samo zagadkowe jak dwa lata temu”. Uważa on, że „wobec teologicznego i duszpasterskiego dziedzictwa św. Jana Pawła II są stosowane „stalinowskie akty intelektualnej bandyterki”.

George Weigel gave an exciting talk about "This Catholic Moment." Be sure to check it out on our YouTube Channel.https://t.co/5OcKhLNdRF #napainstitute pic.twitter.com/qIM88DsOgp — Napa Institute (@NapaInstitute) July 27, 2019

Winą obarcza obecnego rektora Instytutu, abpa Vincenzo Paglię. Przypomina też, że ów duchowny zasłynął w 2017 roku wydaniem kontrowersyjnej zgody na „umieszczenie homoerotycznego fresku na absydzie katedry w Terni-Narni-Amelii” we Włoszech.

Lista zarzutów wobec tego hierarchy jest długa, ale niszczenie dorobku św. Jana Pawła II to z pewnością teza najpoważniejsza, jaką stawia publicysta.

“The Vandals Sack Rome…Again” George Weigel on the destruction of the John Paul II Institute in Rome https://t.co/MhM7b0Nfqn — Edward Pentin (@EdwardPentin) July 30, 2019

Źródło: PCh24/ lifesitenews.com