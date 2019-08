Marszałek Sejmu Marek Kuchciński latał helikopterem jak taksówką. Ujawniono kolejne rodzinne loty marszałka

Marszałek Kuchciński latał rządową flotą z rodziną również w 2018 r. Nie tylko samolotem, ale także helikopterem.

Do tej pory Kancelaria Sejmu ujawniła tylko 23 przeloty, które odbyły się w tym roku. Na podstawie kolejnych informacji okazuje się, że było ich znacznie więcej.

We wrześniu 2019 r. marszałek Sejmu poleciał np. na weekend do Rzeszowa. Na pokład śmigłowca W3-Sokół zabrał swojego syna. Lot miał status HEAD.

Kolejny „rodzinny” lot Marszałka Kuchcińskiego z 2018 roku. Tym razem z synem i córką z Rzeszowa do Warszawy, w piątek 27 grudnia. Lot odbył się rządowym Gulfstream’em G550. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/gQcEjZ1LIu

Inny lot to podróż rządowym Gulfstream’em G550 z synem i córką z Rzeszowa do Warszawy, 27 grudnia 2018 roku.

Marszałek Kuchciński latał rządowym samolotem z rodziną także w 2018 roku.Marszałek poleciał z synem do Rzeszowa na weekend 15-16.09. Lot miał status HEAD i został wykonany śmigłowcem. Do tej pory posiadaliśmy dowody na „rodzinne” loty od stycznia do lipca 2019. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/vV8dUTOhPd

