Międzynarodowa operacja „Pandora III” pozwoliła odzyskać 18 tys. zabytkowych przedmiotów

Operację o kryptonimie „Pandora III”, przeprowadziły wspólnie hiszpańska Guardia Civil, Europol, urzędy celne kilku krajów i miejscowe policje, w sumie zaangażowano służby 29 krajów. Akcja przeciw paserom pozwoliła odzyskać około 18 000 skradzionych zabytkowych przedmiotów.

Odzyskane łupy to kolekcje europejskich monet, meble, obrazy, rzeźby, instrumenty muzyczne, ale także zabytkowe przedmioty pochodzące spoza naszego kontynentu, m.in. z Maroka, Iraku, Egiptu i Kolumbii.

Jak podaje Europol w ramach operacji „Pandora 3” prowadzono działania w domach aukcyjnych, na targach sztuki, w muzeach, ale też przeszukano domy prywatne kolekcjonerów i podjęto działania na lotniskach, w portach i na przejściach granicznych.

Pozwoliło to wykryć siatki przemytników i zatrzymać w sumie 59 osób, których narodowości jednak nie ujawniono.

#NEWS: More than 18,000 objects seized and 59 arrested in Operation Pandora III targeting cultural goods.

Details: https://t.co/7Jlm2HHNzK

W/@WCO_OMD and @Europol pic.twitter.com/pXLEuHTjh9

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) July 29, 2019