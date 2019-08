Morawiecki oszalał. Zasponsorował z naszych kieszeni wystąpienia polityków PO na owsiakowym festiwalu [FOTO]

Co mogło pójść nie tak? Premier Mateusz Morawicki swoją uległością wobec lewackich postulatów nie tylko dofinansował z naszych kieszeni owsiakową imprezę w Kostrzynie, ale też – jak się okazuje – pomógł Grzegorzowi Schetynie i PO.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w połowie czerwca, że do Kostrzyna zostaną przygotowane specjalne pociągi i dostawione wagony, by wszyscy chętni mogli dotrzeć na miejsce.

– Po rozmowie z @jbrudzinski i min. @elzbietawitek, w trosce o bezpieczeństwo uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą, poleciłem min. @AMAdamczyk przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników na miejsce. Będzie on także zabezpieczony przez służby podległe @MSWiA_GOV_PL – ogłosił premier Morawiecki na Twitterze.

Okazuje się, że to nie tylko ukłon wobec Jerzego Owsiaka i jego zwolenników, którzy mogą dzięki swego rodzaju specjalnemu edyktowi dotrzeć na Pol’andRock Festiwal. Morawiecki pomógł w lansowaniu się swoich dawnych sojuszników, a obecnych podobno wrogów, Platformie Obywatelskiej.

Grzegorz Schetyna wraz z innymi działaczami PO zjawił się na festiwalu w Kostrzynie. Dzięki specjalnym wagonom wstawionym dzięki decyzji Morawieckiego, mógł dotrzeć do większej ilości osób.

– Dziękuję za szczere rozmowy na @PolAndRockFest o tym, co robimy dobrze i co robimy źle. Dziękuję za życzenia powodzenia w październiku. Do zobaczenia! #POrozmawiajmy – napisał na Twitterze Schetyna załączając fotki z festiwalu w Kostrzynie.

Źródła: twitter.com/nczas.com