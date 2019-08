Oskarżali ją o romans z Wiśniewskim. Zdziwili się… Zobacz co udostępniła w sieci

Przez zespół Ich Troje przetoczyła się fala wokalistek. Z kilkoma z nich lider grupy Michał Wiśniewski był w związkach. Teraz kobiece ogniwo popularnego zespołu uzupełnia piękna, 21-letnia Agata Buczkowska. Kiedy w mediach pojawiła się wiadomość, że Wiśniewski rozstaje się ze swoją żoną Dominiką Tajner wielu zarzucało młodej wokalistce, że robiła to małżeństwo. Prawda okazała się jednak inna.

W przestrzeni publicznej szybko pojawiły się informacje o nowej partnerce Wiśniewskiego, którą wcale nie okazała się Buczkowska, a ona sama pochwaliła się swoim chłopakiem na Instagramie.

– W odpowiedzi na pojawiające się od kilku dni doniesienia medialne, jakobym miała romans z Michałem Wiśniewskim i była przyczyną rozstania Michała z Dominiką Tajner-Wiśniewską informuję, że nie mam i nigdy nie miałam romansu z Michałem Wiśniewskim, a pojawiające się kolejne artykuły, są dla mnie krzywdzące i uderzają w moje dobre imię – czytamy w oświadczeniu Agaty Buczkowskiej z marca 2019 roku.

Z kim właściwie jest piękność Ich Troje? To młody siatkarz. Teraz w InstaStory można znaleźć chłopaka wokalistki. To tam udostępniła ich wspólne zdjęcia. „Wybrankiem pięknej Agaty jest Dorian Kowalczyk, siatkarz II-ligowego zespołu MOS Wola Warszawa, który odnosi także sukcesy w siatkówce plażowej. Gra na pozycji libero i jest studentem Uniwersytetu Szczecińskiego na wydziale Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Agata Buczkowska to natomiast studentka Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie” – podał „Super Express”.

