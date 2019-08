Pijany Durczok podróżował z młodziutką dziewczyną. Kim właściwie jest 20-letnia towarzyszka dziennikarza?

W ostatnich dniach z czołówek gazet nie schodzi temat Kamila Durczoka, który w piątek kompletnie pijany prowadził samochód co zakończyło się kolizją na remontowanym odcinku autostrady A-1. Okazało się, że popularny dziennikarz podróżował z młodą kobietą. Kim ona właściwie jest?

Durczok wracał znad morza, po przejechaniu połowy Polski na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego spowodował kolizję, wjechał w pachołki. „Wiadomo tyle, że dziewczyna ma na imię Karolina i niedawno poznała gwiazdora dziennikarstwa. Kamil Durczok i 20-latka poznali się pod Krakowem, właśnie tę młodziutką dziewczynę mężczyzna zabrał ze sobą do Władysławowa” – ustalili dziennikarze „Super Expressu”.

Przypomnijmy, że 29 lipca sąd w Piotrkowie Trybunalskim nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała dla dziennikarza aresztu. Orzeczono wtedy wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 15 tys. zł, dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

„Bardzo, bardzo wszystkich przepraszam. Wszystkich, którzy we mnie wierzyli i mi ufali. To są bardzo trudne dni dla mnie. To, co się wydarzyło jest karygodne” – tłumaczył się sam Durczok.

„Pozostaje mi przeprosić widzów, internautów, czytelników. Najbardziej chciałbym przeprosić moich najbliższych, bo zostali narażeni na cierpienie, na które w najmniejszym stopniu nie zasłużyli” – dodał już chyba trzeźwy, były prezenter TVN-u.

