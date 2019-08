Po 15 lat więzienia dla imamów pedofilów w Hiszpanii. Wykorzystali dzieci z Maroka i Pakistanu

Hiszpański sąd skazał dwóch imamów z meczetów w Barcelonie na wyroki po 15 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 60 000 euro za akty pedofilii. Islamscy duchowni zostali oskarżeni o „napaść seksualną na dwóch nieletnich”.

Ofiary pochodziły z Maroka i Pakistanu. Imamowie zostaną wydaleni z Hiszpanii po odbyciu dwóch trzecich kary. Według gazety „La Vangardia” duchowi zostali przyłapani in flagranti. Ich ofiary miały 9 i 12 lat, a do czynów nierządnych zostały zmuszone groźbami i pieniędzmi.

Pierwszy z imamów ma 46 lat i pochodzi z Maroka. Pracę w Hiszpanii rozpoczął w 2012 r. Uczył muzułmańskie dzieci w szkółce koranicznej w Barcelonie w dzielnicy Clot. Na razie przebywa na wolności po wpłaceniu kaucji aż do czasu rozprawy apelacyjnej i uprawomocnienia się wyroku.

Drugi imam jest Pakistańczykiem. Miał wykorzystać 9-letniego chłopca, który chodził na lekcje koranu w meczecie w dzielnicy Ciutat Vella.

