Robert Biedroń szczery jak nigdy. Koniec Wiosny. Czas na Lewicę!

Robert Biedroń przyznaje wprost, że to koniec Wiosny! Polityk mówi też, że formuła tego ugrupowania wyczerpała się. Co więcej, wyraża nadzieję na powstanie nowej lewicowej partii, która połączy wszystkie środowiska z tego kręgu.

Na pierwszy rzut oka deklaracja Biedronia może okazać się szokująca. Prawda jest jednak taka, że lider Wiosny liczył na ogromne poparcie społeczne, a tymczasem wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego brutalnie sprowadziły go na ziemię.

Teraz przed wyborami do Sejmu i Senatu problemem lewicy stał się Grzegorz Schetyna, który skutecznie podbiera polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Biedroń ma więc świadomość kolejnej klęski lewicy.

W związku z tym były prezydent Słupska proponuje założenie nowej partii politycznej. Potrzebne jest – w jego ocenie – utworzenie jednego lewicowego klubu parlamentarnego po dostaniu się do parlamentu.

– Ja jestem za tym, żeby łączyć, a nie dzielić wszędzie, gdzie to możliwe – powiedział Biedroń.

– Szukamy też formuły nie tylko na te wybory, ale i na kolejne wybory, które zbliżają się, łącznie z wyborami prezydenckimi. Lewica musi mieć swojego kandydata, rozmawiamy o różnych scenariuszach – dodał wciąż jeszcze lider Wiosny.

Nowa koalicja miałaby występować pod nazwą „Lewica”. W jej skład wchodziłyby SLD, Wiosna oraz Lewica Razem. Biedroń zaapelował także do Grzegorza Schetyny w sprawie utworzenia wspólnych list do Senatu. W przeciwnym razie, jego zdaniem, dojdzie do wyniszczającej walki pomiędzy Lewicą a Koalicją Obywatelską, na czym skorzysta jedynie Prawo i Sprawiedliwość.

Źródło: polsatnews.pl