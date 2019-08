Szokujące nagranie! Tak się bawią na owsiakowym Pol’And’Rock Festival w Kostrzynie. Nagi mężczyzna zaatakował i zranił policjanta [VIDEO]

– 36-letni, nagi i agresywny mężczyzna zaatakował policjanta, który kierował ruchem drogowym w Kostrzynie, w ramach zabezpieczenia Pol’And’Rock Festival. Mężczyzna został zatrzymany i czeka na czynności procesowe – informuje gorzowska policja.

Bezpieczeństwa wokół festiwalu w Kostrzynie pilnuje 1,6 tys. policjantów. W pocie czoła pracują, by nie stała się tragedia w wielkim zgromadzeniu bawiących się osób.

– Niemal 200 z nich to mundurowi w białych czapkach, którzy dbają o to, aby Kostrzyn nie stanął. Bez ich pracy nie byłoby możliwe, aby się tu w ogóle poruszać. Policjanci robią co mogą, aby każdy, kto wybrał się na festiwal samochodem, mógł dostać się w rejon parkingów i później już pieszo przedostać się w okolice pola – czytamy na policja.pl.

– Niestety są tacy, którzy nie potrafią tego docenić. Jednym z nich jest 36-letni mężczyzna, który zachował się w sposób, który nie tylko nie powinien uzyskać akceptacji, ale musi zostać potępiony. Nagi, agresywny i lekceważący komunikaty policjantów mężczyzna wszedł na zatłoczone skrzyżowanie między auta i nie miał zamiaru go opuszczać. Kolejne próby zwracania uwagi przez policjantów były przez niego lekceważone – relacjonuje policja.

– W pewnym momencie mężczyzna zaatakował policjanta. Na pomoc ruszyli inni, zabezpieczający ten rejon mundurowi z ruchu drogowego i oddziałów prewencji. 36-latek został obezwładniony, ale wciąż stawiał opór – dodano.

Mężczyzna został aresztowany. Zostaną mu postawione zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Policjant został ranny.

Czy ktoś spróbuje wytłumaczyć co trzeba mieć w głowie żeby paradując nago przez skrzyżowanie zaatakować policjanta kierującego ruchem…😳 pic.twitter.com/dpSbqsrHFS — stumbras (@stumbras3) August 2, 2019

Źródło: policja.pl