W weekend będą problemy z płatnościami kartą. Lista banków z utrudnieniami

W weekend klientów części banków czekają takie utrudnienia, jak niedostępne bankomaty i bankowość internetowa oraz mobilna, czy brak możliwości płatności kartami.

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.00-5.00 zaplanowano w bankach prace serwisowe. W ich trakcie klienci muszą liczyć się z ograniczonym dostępem do usług.

ING Bank Śląski

Klienci mogą mieć problemy z dostępem do bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING (w tym Kantoru i modułu Makler) oraz aplikacji mobilnej.

Ponadto nie będzie dostępu do systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, a także płatności internetowych za pomocą Płać z ING.

W trakcie prac mogą być także problemy z wykonywaniem płatności kartami. Bank radzi, aby klienci, którzy planują ważny przelew, wykonali go w sobotę do godziny 14.00. Po tej godzinie zostanie on bowiem zaksięgowany dopiero w poniedziałek 5 sierpnia.

Przelewy wewnętrzne pomiędzy kontami ING realizowane będą natomiast bieżąco, z tym, że zaksięgowane zostaną w poniedziałek. W sobotę po 14.00 nie będzie również możliwości wymiany waluty w internetowym kantorze ING.

Getin Bank

W związku z planowanymi w nocy z soboty na niedzielę pracami konserwacyjnymi, w godzinach 23.30 do 9.30 nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Idea Bank

Z powodu prac modernizacyjnych, w sobotę od godziny 22.00 do godziny 6.00 w niedzielę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.

Lion’s Bank

Na utrudnienia napotkają klienci Lion’s Bank – marki należącej do Idea Banku. W związku z pracami modernizacyjnymi, w sobotę od godziny 22.00 do godziny 6.00 w niedzielę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej.

Bank Pocztowy

Prace modernizacyjne zaplanowane w Banku Pocztowym spowodują, że w niedzielę od godziny 10.00 do godziny 22.00 nie będzie dostępu do usług banku. Bank komunikuje, że płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą natomiast w tym czasie przebiegać bez zakłóceń, zaś infolinia dostępna będzie tylko w trybie informacyjnym.

Toyota Bank

W niedzielę, w godzinach 8.00-18.00, odbędą się prace serwisowe infrastruktury technicznej banku. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartami, a także w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego i usługi szybkich płatności.

