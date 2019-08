Wielki rekord udaremnienia przemytu! Zarekwirowano kokainę wartą miliard euro, która udawała soję z Urugwaju

Niemieckie służby celne zatrzymały kontener z soją, który nadano z Montevideo. Znaleziono w nim jednak 4,5 tony kokainy o wartości 1 miliarda euro. Jest największa konfiskata kokainy w historii niemieckich służb celnych.

W Niemczech w latach 2017-18 zarekwirowano w sumie w kilku transportach 3,8 ton kokainy. Znalezisko w Hamburgu już ustanowiło pod tym względem obecny rok rekordowym.

Kontener nadano w Montevideo, a jego miejscem docelowym miała być belgijska Antwerpia. Po jego otwarciu w porcie w Hamburgu uwagę celników niemieckich przyciągnęły sportowe torby. To w nich było zapakowane 4200 paczek kokainy o bardzo wysokiej czystości.

Die Drogen wurden in einem Frachtcontainer mit Sojabohnen entdeckt, der per Schiff aus Montevideo in Uruguay über Hamburg ins belgische Antwerpen unterwegs war: https://t.co/iX6I5Caksp

